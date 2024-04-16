Sucuk kızartırken yarım bardak ekleyin, tadı damaklarda kalacak Lezzetli bir sucuğun püf noktası! Evde sucuk pişirirken kuru olmaması için dikkat etmeniz gereken tarif sırrı ortaya çıktı. Tavaya yarım bardak eklemeniz yeterli.

ensonhaber.com

Evde sucuk pişirmek, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olabilir.

Ancak, sucuğun kuru olmaması için doğru pişirme yöntemini bilmek önemli.

İşte, sulu sucuk tarifi ile sucuğunuzu sulu ve lezzetli bir şekilde pişirebilirsiniz.

Malzemeler;

· 1 adet domates (rendelenmiş )

· 1 tatlı kaşığı biber salçası

· 1 veya 2 adet yumurta

· 1 yemek kaşığı tereyağ veya margarin

· 1 yemek kaşığı sıvı yağ

· 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik, kimyon,

· 1 çay bardağı su

· Yarım çay kaşığı toz şeker

· Yarım çay kaşığı sirke

Hazırlanışı;

Öncelikle tavaya yağları alalım ve sucukları kızartmaya başlayalım.

Ardından derin bir kapta sosumuzu hazırlayalım.

Salça, su, domates rendesi ve diğer malzemelerle lezzetli bir sos elde edelim.

Sucukların üzerine bu sosu döküp, yumurtaları ekleyelim ve kısık ateşte yumurtaların hafifçe pişmesini bekleyelim.

Son dokunuş olarak sıcak servis yapalım. Afiyet olsun!