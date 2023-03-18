Süper hücre yağışı nedir? Kilis'te meydana gelmişti! Süper hücre fırtınası anlamı nedir ve nasıl oluşur? Kilis'i etkisi altına alan süper hücre fırtınasının ne olduğu ve nasıl meydana geldiği merak ediliyor. Deprem felaketi sonrasında Şanlıurfa'yı sel vurmuştu. Kilis'te ise süper hücre doğa olayı etkili oldu. Peki Süper hücre yağışı nedir ve nasıl meydana gelir?

Kilis'te yaşanan doğa olaylarından süper hücrenin ne olduğu merak ediliyor. Nadir görülen doğa olaylarından biri olan süper hücre bu kez ülkemizden Kilis'i vurdu. Sel felaketinin meydana geldiği deprem bölgesinde Kilis’te önceki gece şimşek, yıldırım, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda etkili olmuş oldu. Peki süper hücre yağışı nedir?

Süper hücre yağışı nedir?

Süper hücre, yarı düzenli yukarı-aşağı rüzgar akışlarından meydana gelen çok şiddetli hava (yüksek rüzgarlar, iri dolu, tornadolar,) koşulları yaratan büyük ve uzun yaşamlı (birkaç saatten daha fazla) olan hücrelerdir.

Süper hücre atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı şekilde de dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimi olarak ifade edilmektedir.

Ayrıca orajın dört alt sınıfından biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanı olarak bilinmektedir.

Süper hücre "Az Yağışlı" "Klasik" "Bol Yağışlı" olmak üzere üç farklı çeşittir.

Az-yağışlı süper hücre çoğunlukla nem oranının düşük olduğu yaz sezonunda oluşmaktadır. Bu hücreler yaptıkları dolu yağışları ile bilinirler, kimi zaman hiç yağmur bırakmaz ve dolu yağdırırlar.

Klasik Süper Hücre ise genellikle farklı tip gök gürültülü fırtınaların karışık biçimdir. En şiddetli hortumlar bu fırtınaların altında meydana gelmektedir.

Bol Yağışlı Süper Hücre ise barbunya görünümüne sahiptir ve bu fırtınaların hortumları çoğunlukla fark edilemediği için hortumlara bağlı ölümler en çok bu tip fırtınalarda görülebilmektedir.