Süper Lig 27. hafta: Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? GS - Adana maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, Adana Demirspor'u ağırlayacak. İki takım da hanesine 3 puan yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Taraftarlar karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta lider Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını açmak için kozlarını paylaşacak. Süper Lig’de iç sahadaki son 11 maçında yenilgi görmeyen sarı-kırmızılılar, son 8 karşılaşmada ise puan kaybı yaşamadı. Ev sahibi Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 25 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Adana Demirspor ise bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 45 puanla 4. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'leri araştırılmaya başladı. Peki lider Galatasaray ve Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? Galatasaray - Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 20:30'da başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.