Süper Lig devinden Sergen Yalçın bombası! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak Sergen Yalçın hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı salladı. Başarılı teknik adamın Süper Lig ekibiyle ile anlaştığı iddia edildi. İşte merak edilenler...

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Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni bir takım ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın siyah beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmadı.

Uzun süredir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Süper Lig'e geri dönmeye hazırlandığı iddiası gündeme oturdu.

2020/2021 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran teknik Sergen Yalçın, o sezon Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Sergen Yalçın kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdı.

Başarılı teknik adamın Süper Lig'in güçlü ekiplerinden biriyle anlaşma sağladığı iddia edildi.

Adana Demirspor iddiası

Fanatik'in iddiasına göre Adana Demirspor, Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

İddiaların gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken Sergen Yalçın cephesinden ve Adana Demirspor cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

14. hafta maçında sahasında Yılport Samsunspor'a mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrılmıştı.

Adana Demirspor şu ana kadar takımın başına yeni bir isim getirmedi.