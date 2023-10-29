Süper Lig manzaralı ev: Pendikspor - Fenerbahçe maçını adeta locada izleyecekler "Mini trübün" Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında Pendikspor’a konuk oluyor. Pendik Stadyumu’nun hemen yanındaki ev sosyal medyanın gündemine oturdu. Evin sahibi maçı canlı canlı izleyecek…

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında heyecan dorukta! Lider Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla göz kamaştırıyor.

Ligde üst üste 10. galibiyetini almak için Pendikspor'a konuk oluyor. Maçın dikkat çeken detaylarından biri de Pendik Stadı oldu.

2500 kişi kapasiteli Pendik Stadı’nın hemen yanındaki ev tüm dikkatleri üzerine çekti. Stadın zeminini net bir şekilde görüyor.

Maç öncesinde büyük ilgi gören bu evin sahibi, "Her maçı izliyoruz, çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Pendik Stadyumu'na komşu olan bu ev, maç günü sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Adeta mini tribün!

Show TV’nin derlediği habere göre; Pendik Stadı’nın yanındaki evin sahibi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe taraftarları evimizin kapısını çalacak gibi görünüyor. Maçları her zaman izliyoruz, güzel görünüyor. Pendikspor'u da zevkle izliyoruz. Bu hafta büyük bir maç var, onu izleyeceğiz. Oğlum, ailem, hepimiz Fenerbahçeliyiz. Maalesef evde yer yok, biletler satıldı. Hiç bilet kalmadı. Formalarımızı giyip tezahürat yapacağız, mini bir tribün diyelim buraya."

Pendikspor – Fenerbahçe maçı ne zaman?

Pendik Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.