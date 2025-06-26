Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer sezonu tarihleri

Futbolseverler yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Takımlarının yapacağı transferleri büyük bir heyecanla bekleyen taraftarlar transfer sezonunu ilgiyle takip ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaz ve kış transfer dönemi transfer tarihlerini geçtiğimiz haftalarda açıkladı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için hazırlıklara başladı.

Peki, Süper Lig'de yaz transfer sezonu ne zaman açılıyor? İşte yaz transfer dönemi tarihleri...

Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül Cuma günü sona erecek.

Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da sona erecek.