Süper Lig transfer sezonu 2025-2026: Yaz transfer dönemi ne kadar sürüyor, ne zaman bitecek?

2025-2026 sezonu öncesi Süper Lig’de yaz transfer dönemi hızlı başladı.

Kulüpler, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Taraftarlar ise takımlarına hangi yıldız isimlerin katılacağını heyecanla bekliyor.

Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı futbolcular için temaslar yoğunlaştı. Kulüpler, teknik direktörlerinin raporları doğrultusunda eksik bölgeleri doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Peki, yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, 2025 yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar kulüplerin kadro yapılarını tamamlaması gerekiyor.

Transfer dönemi boyunca yaşanacak gelişmeler, sürpriz imzalar ve el sıkışmalar futbol kamuoyunun gündeminde olacak.