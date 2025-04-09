Süper Lig’de 38 TL’ye maç bileti: Tribünler dolup taşacak

Haber Merkezi

Süper Lig’in 31. haftasında kaderini tayin edecek bir karşılaşmaya çıkacak olan Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Ligde şu anda 33 puanla küme düşme hattının yalnızca bir basamak üzerinde bulunan sarı-kırmızılı ekip, bu kritik randevuda taraftar desteğini arkasına alarak rahat bir nefes almak istiyor.

Zorlu mücadele öncesi taraftarını tribünlere çekmek isteyen Kayserispor yönetimi, bilet fiyatlarını düşürdü.

BİLET FİYATINI 38 TL YAPTI

Kayserispor yönetimi, şehrin takıma sahip çıkması adına önemli bir adım attı.

Pazar günü oynanacak bu kritik müsabakanın bilet fiyatları, Batı tribün harici tüm tribünlerde sadece 38 TL olarak belirlendi.