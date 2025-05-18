Süper Lig'de büyük iddia! Sergen Yalçın geri mi dönüyor?

Hüseyin Topuz

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Bu sezon adı sık sık Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın ailevi sorunlar nedeniyle bu teklifi reddetmişti.

2020/2021 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran teknik Sergen Yalçın, o sezon Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sergen Yalçın kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'u çalıştırdı.

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın buradan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmadı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia futbolseverleri heyecanlandırdı.

Çaykur Rizespor iddiası

Çaykur Rizespor'un Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmeye hazırlandığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Sergen Yalçın'ın Süper Lig'e yeniden dönebileceği konuşuluyor.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe dönüp dönmeyeceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak...