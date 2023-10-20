Süper Lig'de derbi heyecanı: Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Hem Avrupa’da hem de ligde başarıyı yakalayan Galatasaray, bu hafta ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunları maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını merak ediyor. İşte tüm detaylar...

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'in heyecanı, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi ile zirveye çıkacak. Ligin 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’ı evinde ağırlayacak. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaptı. 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan toplayarak lider Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puanla 4. sıraya yerleşti. Derbi öncesinde yaşanan sakatlıklar dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş'ın Galatasaray karşısında forma giymesi beklenmiyor. Her iki takımın taraftarları da bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor. Galatasaray evinde, Beşiktaş ise deplasmanda galibiyet arayacak. İşte maçın detaylar... Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim 2023 Cumartesi Günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE