SÜPER LİG'DE DEV DERBİ! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Peki dev derbi saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı maçın detayları merak ediliyor. Futbolseverler Fenerbahçe - Beşiktaş maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Dev maç öncesi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe 24 maçta elde ettiği 54 puan ile 2. sırada yer alırken Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş ise 25 maçta topladığı 49 puan ile 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'in üst sıralarını yakından ilgilendiren maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın sahasında oynanan mücadele 0-0'lık beraberlik ile sonuçlandı. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2 Nisan 2023 Pazar (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.