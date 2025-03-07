Süper Lig'de Fenerbahçe bu hafta kiminle oynuyor? Neden maçı yok?

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta heyecanı başlıyor…
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Glasgow Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe, Kadıköy’de 3-1 mağlup oldu.
Sarı-lacivertli taraftarların gözleri lig maçına çevrildi.
Ligde şampiyonluk yolunda kritik viraja giren Fenerbahçe, bir sonraki maçına odaklanarak hazırlıklarını sürdürecek.
Peki, bu hafta Fenerbahçe’nin maçı neden yok?
FENERBAHÇE BU HAFTA BAY MI GEÇİYOR?
Süper Lig’de 19 takım bulunması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Ligin 27ç haftasında ise Fenerbahçe bay geçecek.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bir sonraki mücadelesine 16 Mart 2025 Pazar günü çıkacak. Samsunspor’u Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda konuk edecek.
Ancak Fenerbahçe için asıl kritik sınav, UEFA Avrupa Ligi’nde olacak.
Jose Mourinho’nun öğrencileri, 13 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa’daki yoluna devam edebilmek için zorlu bir mücadele verecek.
Bu süreçte Süper Lig’de dinlenme fırsatı bulan Fenerbahçe, Avrupa’da tur şansını zorlamak için çalışmalarını sürdürüyor.