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Süper Lig'de Fenerbahçe bu hafta kiminle oynuyor? Neden maçı yok?

Süper Lig'de Fenerbahçe bu hafta kiminle oynuyor? Neden maçı yok? Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın maç programı duyuruldu. Ancak sarı-lacivertli taraftarların gözleri, Fenerbahçe'nin bu hafta oynayacağı maçı aradı. Peki, bu hafta Fenerbahçe’nin maçı neden yok?