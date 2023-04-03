Süper Lig'de gol kralı kim? 2022/2023 Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması.. Spor Toto Süper Lig'de gol ve asist krallığı yarışı kızışıyor. İşte 2022/2023 sezonu gol krallığı ve asist krallığı sıralamasında son durum..

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları bugün oynanacak İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı ile sona erecek. Hafta sonu oynanan maçların ardından gol krallığı ve asist krallığı hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını merakla takip ediyor. Süper Lig'de 27 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığı futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de şuana kadar en çok gol atan ve gol pası veren futbolcuların kim olduğunu sizler için derledik. İşte Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum.. Gol Krallığı Enner Valencia - 26 Gol Fabio Borini - 15 Gol Mbaye Diagne - 15 Gol Cenk Tosun - 12 Gol Haji Wright - 12 Gol Umut Nayir - 10 Gol Michy Batshuayi - 10 Gol Valon Ethemi - 10 Gol Mauro Icardi - 9 Gol Riad Bajic - 9 Gol Asist Krallığı Fabio Borini - 8 Asist Caner Erkin - 6 Asist Mauro Icardi - 6 Asist Furkan Soyalp - 6 Asist Diego Rossi - 5 Asist Younes Belhanda - 5 Asist Ebrima Colley - 5 Asist Alexandru Maxim - 5 Asist Serginho - 5 Asist Anastosios Bakasetas - 4 Asist