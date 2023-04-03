Süper Lig'de gol kralı kim? 2022/2023 Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması..

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları bugün oynanacak İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı ile sona erecek.
Hafta sonu oynanan maçların ardından gol krallığı ve asist krallığı hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını merakla takip ediyor.
Süper Lig'de 27 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığı futbol tutkunları tarafından araştırılıyor.
Süper Lig'de şuana kadar en çok gol atan ve gol pası veren futbolcuların kim olduğunu sizler için derledik.
İşte Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum..
Gol Krallığı
- Enner Valencia - 26 Gol
- Fabio Borini - 15 Gol
- Mbaye Diagne - 15 Gol
- Cenk Tosun - 12 Gol
- Haji Wright - 12 Gol
- Umut Nayir - 10 Gol
- Michy Batshuayi - 10 Gol
- Valon Ethemi - 10 Gol
- Mauro Icardi - 9 Gol
- Riad Bajic - 9 Gol
Asist Krallığı
- Fabio Borini - 8 Asist
- Caner Erkin - 6 Asist
- Mauro Icardi - 6 Asist
- Furkan Soyalp - 6 Asist
- Diego Rossi - 5 Asist
- Younes Belhanda - 5 Asist
- Ebrima Colley - 5 Asist
- Alexandru Maxim - 5 Asist
- Serginho - 5 Asist
- Anastosios Bakasetas - 4 Asist