Süper Lig'de gol kralı kim oldu? 2022/2023 sezonu Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması..

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunun sona ermesinin ardından gol krallığı ve asist krallığı hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Spor Toto Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olduğunu öğrenmek için arama yapmaya başladı.
Süper Lig'de 38 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığındaki son durumu sizler için derledik.
Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2022/2023 sezonunda Ümraniyespor ve Giresunspor lige veda etti.
Peki 2022/2023 sezonunda gol kralı ve asist kralı kim oldu? İşte gol ve asist krallığı sıralaması..
Gol krallığı sıralaması
- Enner Valencia - 29 Gol
- Mbay Diange - 23 Gol
- Mauro Icardi- 22 Gol
- Fabio Borini - 20 Gol
- Umut Nayir - 17 Gol
- Haji Wright - 15 Gol
- Cenk Tosun - 15 Gol
- Riad Bajic - 14 Gol
- Vincent Aboubakar - 13 Gol
- Ali Sowe - 12 Gol
- Michy Batshuayi - 12 Gol
- Valon Ethemi - 12 Gol
Asist Krallığı
- Kerem Aktürkoğlu - 11 Asist
- Guilherme Sitya - 9 Asist
- Fabio Borini - 8 Asist
- Younes Belhanda - 7 Asist
- Mauro Icardi - 7 Asist
- Furkan Soyalp - 6 Asist
- Caner Erkin - 6 Asist