Süper Lig'de gol kralı kim oldu? 2022/2023 sezonu Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması.. Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken gol krallığı ve asist krallığında son durum merak ediliyor. İşte son durum..

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunun sona ermesinin ardından gol krallığı ve asist krallığı hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Spor Toto Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olduğunu öğrenmek için arama yapmaya başladı. Süper Lig'de 38 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığındaki son durumu sizler için derledik. Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2022/2023 sezonunda Ümraniyespor ve Giresunspor lige veda etti. Peki 2022/2023 sezonunda gol kralı ve asist kralı kim oldu? İşte gol ve asist krallığı sıralaması.. Gol krallığı sıralaması Enner Valencia - 29 Gol Mbay Diange - 23 Gol Mauro Icardi- 22 Gol Fabio Borini - 20 Gol Umut Nayir - 17 Gol Haji Wright - 15 Gol Cenk Tosun - 15 Gol Riad Bajic - 14 Gol Vincent Aboubakar - 13 Gol Ali Sowe - 12 Gol Michy Batshuayi - 12 Gol Valon Ethemi - 12 Gol Asist Krallığı Kerem Aktürkoğlu - 11 Asist Guilherme Sitya - 9 Asist Fabio Borini - 8 Asist Younes Belhanda - 7 Asist Mauro Icardi - 7 Asist Furkan Soyalp - 6 Asist Caner Erkin - 6 Asist