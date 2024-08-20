Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı sıralaması! Immobile Icardi, Dzeko... Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları tamamlanırken ligde oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. İşte Süper Lig'de gol krallığı sıralaması..

Editör: Salih Demirgan

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları dün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

2. hafta maçlarının bitmesinin ardından gol krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Süper Lig'de hangi ismin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.

Süper Lig'de 2 hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralamasını sizler için derledik.

2023/2024 sezonunda Galatasaray forması giyen Mauro Icardi attığı 25 gol ile Süper Lig'de gol kralı olmayı başarmıştı.

Mauro Icardi, Edin Dzeko, Ciro Immobile, ve Youssef En-Nesyri gibi dünyaca ünlü birçok ismin bulunduğu Süper Lig'de bu sezon kimin gol kralı olacağı büyük merak uyandırıyor.

Peki 2024/2025 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum..

Gol Krallığı

1 - Braian Samudio - 2 Gol (Antalyaspor)

2 - Ciro Immobile - 2 Gol (Beşiktaş)

3 - Edin Dzeko - 2 Gol (Fenerbahçe)

4 - Figueiredo - 2 Gol (Başakşehir)

5 - Alikulov - 2 Gol (Çaykur Rizespor)

6 - Rafa Silva - 2 Gol (Beşiktaş)

7 - Samuel Saiz - 2 Gol (Eyüpspor)

8 - Lezama - 2 Gol (Alanyaspor)

9 - Radakovic - 2 Gol (Sivasspor)