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Süper Lig'de gol kralı kim? Trendyol Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması.. Abone Olun

Süper Lig'de gol kralı kim? Trendyol Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması.. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken gol krallığı ve asist krallığında son durum merak ediliyor. İşte son durum..

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gol krallığı ve asist krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını yakından takip ediyor. Süper Lig'de 4 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığındaki son durumu sizler için derledik. Mauro Icardi, Edin Dzeko, Vincent Aboubakar gibi dünya yıldızlarının yer aldığı Süper Lig'de kimin gol kralı olacağı büyük merak uyandırıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia 31 maçta attığı 29 gol ile Süper Lig'de gol kralı olmayı başarmıştı. Peki 2023/2024 sezonunda gol kralı ve asist kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum.. Gol Krallığı 1 - Mauro Icardı - 4 Gol (Galatasaray) 2 - Edin Dzeko - 3 Gol (Fenerbahçe) 3 - Efkan Bekiroğlu - 3 Gol (Alanyaspor) 4 - Fisayo Dele-Bashiru - 3 Gol (Hatayspor) 5 - Carlos Strandberg - 3 Gol (Hatayspor) 6 - Sokol Cikalleshi - 3 Gol (Konyaspor) 7 - Mame Thiam - 3 Gol (Kayserispor) Asist Krallığı 1 - Görkem Sağlam - 3 Asist (Hatayspor) 2 - Abdülkadir Ömür - 3 Asist (Trabzonspor) 3 - Kerem Aktürkoğlu - 2 Asist (Galatasaray) 4 - Haris Hajradinovic - 2 Asist (Kasımapaşa) 5 - Amir Hadziahmetovic - 2 Asist (Beşiktal)

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