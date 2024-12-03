Süper Lig'de gol krallığı kızışıyor! Süper Lig gol krallığı yarışında son durum...

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sona ermesinin ardından gol krallığı sıralaması merak edilmeye başladı.
Trendyol Süper Lig'in gol krallığında oluşan son durum hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.
Süper Lig'de 14. hafta sonunda oluşan gol krallığındaki son durumu sizler için derledik.
Peki gol krallığında zirvede kim var? İşte Trendyol Süper Lig gol krallığında son durum..
Gol Krallığı
1- Ciro Immobile - 9 Gol (Beşiktaş)
2 - Krzysztof Piatek - 8 Gol (Başakşehir)
3- Simon Banza - 8 Gol (Trabzonspor)
4 - Edin Dzeko - 8 Gol (Fenerbahçe)
5 - Dusan Tadic - 7 Gol (Fenerbahçe)
6 - Mame Thiam - 6 Gol (Eyüpspor)
7 - Ahmet Kutucu - 6 Gol (Trabzonspor)
8 - Victor Osimhen - 6 Gol (Galatasaray)
9 - Barış Alper Yılmaz - 5 Gol (Galatasaray)
10 - Carl Holse - 5 Gol (Samsunspor)