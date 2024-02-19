Süper Lig'de VAR kayıtları ne zaman ve nerede yayınlanacak?

TFF, Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının açıklanacağı gün ve platformu açıkladı.
Futbolseverler VAR kayıtlarının ne zaman ve nerede açıklanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi
Peki, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta VAR kayıtları ne zaman ve hangi platformda açıklanacak? İşte detaylar...
TFF duyurdu
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının VAR kayıtları 20 Şubat Salı günü saat 20.00’de TFF'nin YouTube kanalından yayınlanacak.
TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig’in 26. Haftasının sahada inceleme yapılan VAR kayıtları 20 Şubat Salı günü (yarın) saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.