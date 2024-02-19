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Süper Lig'de VAR kayıtları ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Süper Lig'de VAR kayıtları ne zaman ve nerede yayınlanacak? Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte VAR kayıtlarının açıklanacağı o tarih...