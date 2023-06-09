Süper Lig'e hangi takımlar çıktı! Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu. İşte yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek o takımlar..

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan 3 takım belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Play-Off maçlarının ardından lige yükselen son takım belli oldu. 1. Lig'i 78 puan ile lider tamamlayan Samsunspor ile 68 puanla ikinci olan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselen ilk iki takım olmuştu. Play-Off maçlarının ardından Süper Lig'e yükselen son takım ise Pendikspor oldu. Normal sezonu 3. sırada tamamlayarak direk Play-Off finaline kalan Pendikspor, Play-Off turunda finale kalmayı başaran Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. 8 Haziran Perşembe günü Akhisar Stadyumu'nda oynanan final maçında Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Süper Lig'e yükselen takımlar - Samsunspor - Çaykur Rizespor - Pendikspor