Süper Lig’i sallayacak transfer! Beşiktaş yeni asist kralını buldu Ara transfer döneminde hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, aradığı orta sahayı buldu. Ukrayna’nın yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

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Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmak adına ara transfer döneminde önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Zorlu geçen ilk devreyi takviyelerle aşmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, Eric Bailly, Jean Onana, ve Rosier ile yollarını ayırarak kadroda revizyona gitti.

11 Ocak'ta resmen başlayan kış transfer döneminde Beşiktaş, hücum hattına yapacağı takviyelerle gücüne güç katmaya kararlı.

Kulüp, transfer çalışmalarını hızlandırarak Ukrayna futbol sahnesine odaklandı.

Taraftarların heyecanla beklediği yeni transferle, Süper Lig yıkılacak…

Ukraynalı orta saha yıldızını istiyor

Ukrayna basını Tribuna’da yer alan habere göre; Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Pikhalyonok'u istiyor.

26 yaşındaki yetenekli futbolcu, Dnipro-1 formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Oyuncunun menajeri Kostyantyn Nesterenko, Beşiktaş'ın yanı sıra Olympiakos, Girona, Monza gibi Avrupa kulüplerinin de Oleksandr Pikhalyonok'a ilgi gösterdiğini belirtti.

Ancak transferdeki en önemli detay bonservis bedeli. Pikhalyonok'un mevcut kulübü Dnipro-1, oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

Menajer Nesterenko, "Dnipro ile konuştuk, tüm teklifleri yazın değerlendireceğiz. Dnipro, Pikhalyonok için 6 milyon Euro istiyor. Ben de buna göre çalışmalarımı sürdürüyorum" şeklinde konuştu.