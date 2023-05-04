Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Mayıs Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları.. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için aramalar hız kazandı. Bu haftanın ikinci çekilişi olan 4 Mayıs tarihli Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere 3 gün yapılır. Noter huzurunda yapılan bu çekilişleri Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 4 Mayıs tarihli Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Bugün akşam yapılacak olan çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantızı ziyaret edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI