Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Mayıs Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere 3 gün yapılır. Noter huzurunda yapılan bu çekilişleri Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Bu haftanın ikinci çekilişi olan 4 Mayıs tarihli Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.
Bugün akşam yapılacak olan çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantızı ziyaret edebilirsiniz.