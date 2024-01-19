Suriye ve Afgan diyenler yanıldı! Türkiye’de yaşayan en fazla yabancı bakın hangi ülkeden Türkiye’de ikamet izniyle oturan yabancı sayısı en fazla Suriyeli olarak biliniyordu. Ancak gerçek başka çıktı. Türkiye’de en fazla yabancı o ülkeden çıktı.

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Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısında önemli bir değişiklik yaşandığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın 2022 senesi verilerine göre, Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 354 bin 94 iken, bu sayıda azalma meydana geldi.

Öte yandan çıkan verilere göre Türkiye’de yaşayan yabancıların çoğunun İstanbul’da olduğu belirtildi.

Türkiye’de bulunan yabancı çoğunluğunun Suriyeli olduğu düşünülse de, en fazla yabancı o ülkeden gelmiş.

Türkiye’de en çok yabancı o ülkeden çıktı

Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancı sayılarına göre, en çok yabancının Türkmenistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de ikamet eden tam 109 bin 39 Türkmenistan vatandaşı bulunuyor.

Türkmenistan'ı 100 bin 847 kişiyle Rusya izlerken, 91 bin 117 Irak vatandaşı da Türkiye'de ikamet eden büyük bir yabancı topluluğunu temsil ediyor. Sıralamada yer alan diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor: 79 bin 779 Suriye, 79 bin 505 İran, 67 bin 621 Azerbaycan, 52 bin 65 Özbekistan, 43 bin 6 Kazakistan, 41 bin 978 Afganistan, 36 bin 982 Ukrayna vatandaşı.

Yabancıların en çok ikamet ettiği şehirler

Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısının illere göre dağılımı açıklandı. Verilere göre, yabancıların en çok tercih ettiği şehir İstanbul oldu. İstanbul, toplam 556 bin 578 yabancıya ev sahipliği yaparak listenin başında yer aldı. Antalya ise 117 bin 52 yabancı ile İstanbul'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Ankara'da 70 bin 8, Bursa'da 51 bin 537, Mersin'de 43 bin 944, İzmir'de 25 bin 576, Muğla'da ise 20 bin 453 yabancının ikamet ettiği belirlendi.