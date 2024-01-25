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Sürücüler şokta! Popüler otomobil modeli meğer ölüm saçıyormuş

Sürücüler şokta! Popüler otomobil modeli meğer ölüm saçıyormuş Otomobil dünyasının sağlamlığı ile öne çıkan markalarından biri olan Ford, kullanıcılarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ford'un bilinen sağlamlığına güvenen birçok sürücü, favori modelin bir serisinin geri çağrılmasıyla şaşkına döndü.