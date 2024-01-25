Sürücüler şokta! Popüler otomobil modeli meğer ölüm saçıyormuş

Amerika'nın önde gelen otomotiv devlerinden Ford, ABD'deki 1,9 milyon adet Explorer model aracını belirlenen ciddi bir sorun nedeniyle geri çağırdı.
Donanım sorunu olarak açıklanan bu durumun ölümcül risk taşıdığı ifade edildi.
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağrılan araçlar 2011-2019 yılları arasında üretilen Ford Explorer modellerini kapsıyor.
Sorunun, araçların ön camındaki kaplamalarda hatalı montajdan kaynaklandığı belirlendi.
Ön camların tam olarak yerine oturmadığı durumda, camların çıkma riski bulunuyor, bu da sürücü ve diğer trafikteki kullanıcılar için büyük bir tehlike oluşturabiliyor.
O tarihte geri toplanacak
Amerika'nın önde gelen otomotiv şirketlerinden biri olan Ford, 2011-2019 yılları arasında üretilen Explorer modellerindeki ciddi sorun nedeniyle sahiplerine bildirim gönderme kararı aldı.
13 Mart itibarıyla başlayacak olan bu süreçte, araç sahiplerinden söz konusu modelleri geri iade etmeleri istenecek.
13 Mart tarihinden itibaren araç sahiplerine yapılacak bildirimlerle, Ford Explorer modellerinin geri iade süreci başlamış olacak.