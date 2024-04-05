Survivor Aysu'dan Ronaldinho’lu paylaşım! "Yürü be Aysu…" Geçtiğimiz haftalarda Survivor’a veda eden Aysu Keskin Ronaldinho’yu paylaştı, sosyal medya yıkıldı. Elenir elenmez yaptığı o paylaşımla resmen bomba etkisi yarattı. İşte, Aysu’nun o paylaşımı…

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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Suvivor’da her hafta yeni bir yarışmaya veda ederken geçtiğimiz haftalarda elenen Aysu Keskin’in veda sonrası paylaşımı gündem oldu.

Hal ve hareketleriyle izleyici tarafından oldukça sempatik bulunan yarışmacı geçtiğimiz Şubat ayında Survivor’a konuk olan Ronaldinho’yu paylaştı sosyal medya resmen yıkıldı.

Konuk olarak gelen Ronaldinho’nun Aysu Keskin'in Survivor'daki samimi halleriyle izleyenleri şaşırtmışlar Ronaldinho’nun bandanasını Aysu’ya vermesiyle birlikte uzun süre de konuşulmuşlardı.

Elenir elenmez soluğu orada aldı…

Aysu Keskin’in, Dominik'ten ayrılır ayrılmaz Brezilya’ya gitmesi takipçilerini şaşırttı. Brezilya’ya gitmekle kalmayan Aysu bir de Survivor'dan Ronaldinho ile bir karesini paylaştı ve bu paylaşımına Ronaldinho'yu da etiketleyince sosyal medyayı yıktı geçti.

Survivor Aysu’nun bu paylaşımının ardından sosyal medyada 'Tavladı mı?' gibi yorumlar gecikmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Yürü be Aysu", "Aysu avının peşinde", "Vay be Aysu gittin mi cidden?" yorumlarında bulundu.