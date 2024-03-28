Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı yarışmanın gerçek yüzünü anlattı! "Acun Ilıcalı’ya kırgınım…" 2018 yılının Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı’dan şok eden açıklamalar geldi. Katıldığı bir programda yarışmanın gerçek yüzünü anlattı duyan şaştı kaldı. İşte, Adem Kılıçcı’nın o açıklaması…

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Survivor’un 2018 sezonun şampiyonu olan milli boksörümüz Adem Kılıçcı yarışma hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kılıçcı, Gökhan Çınar’ın yaptığı YouTube programı Katarsis’e konuk oldu.

Gökhan Çınar'a içini döken milli boksör Adem Kılıçcı Survivor'a dair söylediği sözlerle gündeme adeta bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı hakkında itiraflarda bulunan Kılıçcı yarışmaya davet edildiği halde neden katılmadığı hakkında da açıklamalar yaptı.

Açıklamalarında kırgınlığını dile getiren Kılıçcı’nın yarışmanın gerçek yüzü hakkında söyledikleri de duyanları şaşkına çevirdi.

"Mevsimlik işçi gibisin…"

Gökhan Çınar’ın yarışma hakkında yönettiği sorular doğrultusunda özgürlüğün kesinlikle olmadığını dile getiren milli boksör şu ifadeleri kullandı:

“Mesela özgürlük orada özgür değilsin hiçbir şekilde mevsimlik bir işçi gibisin sabah 6'da kaldırırlar seni oyun öncesi röportajlar yapılır gelirsin. Hadi arkadaşlar... Sonuçta televizyona bir çekeceksiniz yani biz nasıl çekeceğiz diyorlar; oturun hep beraber işte konuşun oyunu önü değerlendirmesi yapın. İşçisin yani sen orada oturuyorsun çalışıyorsun ha bundan rahatsız olmuyorsun, mesela bazı günler ben istemiyordum millet bunun için can atar.

“Gidersin oyuna oyun 4-5 saat sürer. Bazı günler 8 saat süren oyunlar vardır hiç unutmam bir oyunumuz 12 saat sürmüştü ve gece yarısı sabaha karşı bitti. Sonra oradan çıkıyorsunuz bazen üstünüz çamur bazen ıslak, tişörtün yok yeni onu kurutmaya çalışıyorsun ateş yakıyorsun kurutuyorsun zor, adaya gittiğinde zaten pertin çıkıyor ve günün hep böyle geçiyor ya zor bir yer Survivor."

Acun Ilıcalı’ya kırgınım…

Gökhan Çınar eski şampiyona yönelttiği "Acun Ilıcalı'yı seviyor musun?" sorusu karşısında "Çok" diyerek başlayan Kılıçcı devamında ise "Ama kırgınım biraz. Hayallerini gerçekleştirmiş bir adam Acun abi, zamanında ona yapamazsın dediklerinde gelip Türkiye'nin medya patronu oldu. Ben ona projemi anlattığımda batacaksın, paranı ziyan edeceksin dedi. Gitmeme sebeplerimden bir tanesi de o. Hiç umursamadı" ifadeleriyle Ilıcalı’ya karşı olan kırgınlığını da dile getirdi.