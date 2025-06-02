Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 1 Haziran eleme adayı

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Survivor All Star 2025’te birleşme sonrası rekabet giderek sertleşiyor.

Geçtiğimiz günlerde Aycan’ın elenmesiyle yarışmacı sayısı bir kişi daha azalırken, bireysel performanslar artık kader belirliyor.

Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu, hem izleyiciler hem de yarışmacılar için kritik bir öneme sahipti.

Adada tansiyon özellikle Batuhan ve Adem arasında yaşanan gerilimle iyice yükseldi. İkilinin arasındaki gerginlik, oyuna da yansıdı.

Bu atmosferde oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar hem fiziksel hem de mental olarak sınırlarını zorladı.

Peki, 1 Haziran Pazar günü dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu? Kim, potaya ilk giren yarışmacı olarak adını yazdırdı? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye 2025 All Star sezonunda mücadele giderek kızışıyor. 1 Haziran Pazar akşamı ekranlara gelen yeni bölümde, haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne oldu.

Dokunulmazlık oyununda Batuhan ile Hikmet arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Heyecan dolu oyunda skor 4-3’e kadar gelirken, son turda üstün gelen Batuhan oldu ve bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi olarak ismini yazdırdı.

Batuhan, dokunulmazlığın getirdiği avantajla haftanın ilk eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu. Konseyde kararını açıklayan Batuhan, Meryem’in adını söyledi. Böylece Meryem, haftanın ilk eleme potasına giren yarışmacısı oldu.