Survivor’da ortalık karıştı, Sema Aydemir Dominik’ten paylaşım yaptı! Yoksa Nagihan’ın yerine mi….

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star’da gerginlik bir an olsun bitmiyor.
Yarışmanın son yayınlanan bölümünde ada konseyinde yaşanan Nefise, Aleyna ve Nagihan tartışması tansiyonu giderek yükseltti.
Yaşanan tartışma sonucunda sinirlenen Acun Ilıcalı Nagihan Karadere’ye sert uyarılarda bulundu.
Tartışma sırasında Nagihan Karadere’nin Aleyna Kalaycıoğlu’nu ittirmesine sinirlenen Ilıcalı, adeta öfke patlaması yaşadı.
Konseyi terk etti…
Ilıcalı, yaşanan gerginliğin ardından daha fazla dayanamayarak konseyi terk etti.
Bu akşam yayınlanacak olan bölümde devam edecek olan ada konseyinde neler olacağı sabırsızlıkla bekleniyor.
Sema Aydemir geliyor...
Nagihan Karadere’nin diskalifiye olup olmayacağı merakla beklenirken, eski Survivor yarışmacılarından olan Sema Aydemir’den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.
Sema Ayedemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dominik’te olduğu görünüyor. “Acil göre emri” sözleriyle yaptığı paylaşım sonrasında Sema Aydemir’in Nagihan Karadere yerine yarışmaya dahil olacağı iddia edildi.