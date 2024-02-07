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Survivor’da ortalık karıştı, Sema Aydemir Dominik’ten paylaşım yaptı! Yoksa Nagihan’ın yerine mi….

Survivor’da ortalık karıştı, Sema Aydemir Dominik’ten paylaşım yaptı! Yoksa Nagihan’ın yerine mi…. Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star’da Acun Ilıcalı’nın son ada konseyindeki halleri gündemin nabzını tutmaya devam ederken. Eski yarışmacı Sema Aydemir’in kafaları karıştıran Dominik paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.