Süt Kardeşler filminin çekildiği köşk bakın şimdi ne halde! Gören hayret ediyor

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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Süt Kardeşler, Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde ve Hüseyin Rahmi Gürpınar ile Sadık Şendil’in kaleminden çıkan eşsiz bir eser olarak yıllardır izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi dev oyuncuları bir araya getiren film, bu akşam Star TV ekranlarında yeniden seyircisiyle buluşacak.

Filmin çekimlerinde kullanılan ve izleyiciler için büyük bir merak konusu olan köşk ise zamanla bambaşka bir hale gelmiş.

İşte köşkün son görüntüsü…

KÖŞKÜN SON HALİ

Süt Kardeşler gibi birçok Yeşilçam filmi, Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak bilinen Yeşilköy’deki tarihi Darcan Köşkü’nde çekilmiştir.

Köşkte 2022 yılında başlanan restorasyon çalışması tamamlandı. Son görüntüsü ise görenleri şaşırttı.