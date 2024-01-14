Takdir teşekkür hesabı 2024: Ortaokul ve lise takdir/teşekkür nasıl hesaplanır İlk dönem karnesini alacak olan öğrenciler, başarı belgesi alıp alamayacaklarını hesaplıyor. Takdir ve teşekkür belgesi hesaplamaları bu kapsamda yoğunlaştı. Peki, kaç puanla belge alınır? İşte takdir teşekkür hesaplama 2024!

ensonhaber.com

19 Ocak Cuma günü, yarıyıl tatili başlıyor.

Binlerce öğrenci, karne heyecanı yaşayacak.

Dönem boyunca aldıkları notlar, başarı olarak karnelerine yansıyacak.

Belirli puanı sağlayan öğrenciler karneleri ile birlikte takdir ve teşekkür belgelerini almayı hak edecek.

E- okul sayfasından yazılı sınav notları ve ortalamalarını öğrenenler, belge almak için kaç puan gerekir sorusunun yanıtını araştırıyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Aynı zamanda öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır 2024? Kaç puanla takdir teşekkür alınır? İşte 2024 hesabı...

Takdir/teşekkür belgesi nasıl hesaplanır 2024

Takdir ve teşekkür hesaplaması yaparken notunuz ve ders saati bilgileri kullanılıyor.

Notunuzu ders saatinizle çarptıktan sonra çıkan sonucu haftalık toplam ders saatinize böldüğünüzde o dönemli nor ortalamanızı öğrenmiş olursunuz.

Örnek olarak: Türkçe 4 saat not 80 (4*80 = 320)

Matematik 3 saat not 75 (3*75= 225)

Beden eğitimi 2 saat not 100 (2*100 = 200)

Fen Bilgisi 2 saat not 60 (2*60 = 120) olan bir öğrencide

Toplam ders saati 11 olur toplam not 865 olur.

865 /11 = 78,63 bu öğrencinin not ortalaması olur ve öğrenci 78,63 ortalama ile teşekkür belgesi almaya hak kazanır.