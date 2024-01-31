Taksilerin sarı olma sebebi bakın neymiş! 1909'dan beri... Ticari taksilerin neden çoğu ülkede "sarı" rengi kullandıklarını hiç merak ettiniz mi...Yanıtı haberimizde!

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19. yüzyılın ortalarında, atlı arabalar yerini dönen arabalara bıraktı.

Paris ve Londra gibi büyük şehirlerde, bu dönen arabalarla taksi hizmeti veren şirketler ortaya çıktı. Ayrıca, New York ve Londra'da atlı taksi hizmetleri popüler hale geldi.

20. yüzyılın başlarında, özellikle Amerika'da, sarı renkli taksiler sokakları doldurdu. Bu dönemde taksi hizmeti, şehirlerdeki ulaşımın önemli bir parçası haline geldi.

Büyük taksi şirketleri kuruldu ve taksicilik bir meslek halini aldı.

Dünyanın bir çok yerinde aynı renk olan ticari taksiler 1909 yılında beri sarı renktedir.

Taksilerin genellikle sarı renkte olmasının birkaç nedeni vardır.

İşte taksilerin sarı olmasının sebepleri...

Birçok sebebi var

Farklı ülkelerde ve şehirlerde taksilerin rengi farklılık gösterebilir, ancak sarı renk yaygın olarak tercih edilir.

Sarı renk, genellikle trafikte daha iyi görünürlük sağlar. Özellikle gece ve kötü hava koşullarında sarı renk, diğer renklere göre daha belirgin ve dikkat çekicidir. Bu, taksinin trafikte daha güvenli ve kolay fark edilmesini sağlar.

Sarı renk, taksilerin hızlı bir şekilde tanınmasına ve çağrılmasına yardımcı olur. Yolda bir taksi arayan kişiler, sarı renk sayesinde taksileri kolayca ayırt edebilirler.