Tam 8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor her hafta olduğu gibi bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
Futbolseverler her hafta TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar gerçekleştiriyor.
8-10 Kasım tarihleri arasında Trendyol 1.Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 8 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak yayınlayacağı maçları sizler için derledik.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
8 Kasım Cuma
17:45 Al Hilal - Al Ettifaq (TRT Spor)
20:00 Ankaragücü - Esenler Erokspor (TRT Spor)
9 Kasım Cumartesi
13:30 İstanbulspor - Adanaspor (TRT Spor)
16:00 Amed SK - Keçiörengücü (TRT Spor)
19:00 Çorum FK - Pendikspor (TRT Spor)
10 Kasım Pazar
13:30 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Spor)
16:00 Manisa FK - Erzurumspor FK (TRT Spor)
19:00 Sakaryaspor - Kocaelispor (TRT Spor)