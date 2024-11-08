Tam 8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...
Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta olduğu gibi bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

Futbolseverler her hafta TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar gerçekleştiriyor.

8-10 Kasım tarihleri arasında Trendyol 1.Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 8 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak yayınlayacağı maçları sizler için derledik.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

8 Kasım Cuma

17:45 Al Hilal - Al Ettifaq (TRT Spor)

20:00 Ankaragücü - Esenler Erokspor (TRT Spor)

9 Kasım Cumartesi

13:30 İstanbulspor - Adanaspor (TRT Spor)

16:00 Amed SK - Keçiörengücü (TRT Spor)

19:00 Çorum FK - Pendikspor (TRT Spor)

10 Kasım Pazar

13:30 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Spor)

16:00 Manisa FK - Erzurumspor FK (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor - Kocaelispor (TRT Spor)

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor