Tamı tamına 362 bakteri! Meğer o her mutfakta olan araç tam bir bakteri yuvasıymış... Her mutfakta bulunan ve sıkça kullanılan o malzeme aslında tam bir bakteri yuvasıymış. Kullanırken bir daha düşüneceğiniz o malzemeyi temizlemek ise oldukça basit. İşte, bakterilere yuva olan o malzeme ve temizleme yöntemi…

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Mutfaklar, sağlıklı bir yaşam için temiz ve hijyenik tutulması gereken önemli alanlardan biridir. Temiz ve hijyenik tutulması gereken mutfaklarda kullandığımız bazı temizlik araçları hiç tahmin edemeyeceğimiz tehlikelere ev sahipliği yapıyor.

Her mutfağın vazgeçilmezi olan bulaşık süngerleri, temizlikte yaygın olarak kullanılırken bu araçlarda yer alan bakterilerde önemsenmeyecek gibi değiller.

Yapılan bir araştırma, bulaşık süngerlerinin oldukça mikroplu olabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle nemli ve sıcak bir ortamda, bu süngerler bakterilerin hızla üremesi için mükemmel bir zemin sağlıyor. Bu neden bulaşık süngerini düzenli olarak temizlemek ve yenisi ile değiştirmek gerekir.

Tamı tamına 362 bakteriye yuva

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, mutfak süngerlerinin tam olarak 362 farklı bakteri türüyle dolu olduğu ve bu süngerlerin evin her yerinde, hatta tuvaletlerde dahi "en büyük aktif bakteri rezervuarı" haline geldiğini ortaya çıkarıldı.

Neyse ki, bu süngerleri bakterilerden arındırmanın ve eski haline getirmenin bir yöntemi bulunuyor. Bunların başında tuz geliyor.

Süngerlere tuz etkisi

Sofra tuzu higroskopiktir, yani atmosferden nemi çeker ve aynı zamanda nemlenip tuzlukları tıkamasının nedeni de budur.

House Digest'teki bir makaleye göre, tuz aynı zamanda süngerden nem çekerek bakterilerin ihtiyaç duyduğu nem miktarını azaltabilir, böylece küf ve kötü koku oluşumunu engelleyebilir. Tuz ayrıca süngeri daha etkili hale getirerek yağları emebilir ve lekelerin çıkarılmasını kolaylaştırabilir.

Süngeri tuzlu suda bekletmek

Süngeri ılık suyla durulayın ve üzerinde yapışabilecek kalan kırıntıları veya parçacıkları sıkarak temizleyin. Bir kabı ılık suyla doldurun ve yarım bardak tuz ekleyin. Tuzu tamamen eriyene kadar karıştırın.

Ardından süngeri bu karışıma yerleştirin ve tamamen suya batırıldığından emin olun. Bir gün boyunca bu karışım içinde bekletin. Daha sonra süngeri temiz suyla iyice durulayın.

Süngeri tuzlu ve sirkeli suda bekletmek

Bulaşık süngerinizi içine 1 bardak sıcak su, yarım bardak beyaz sirke ve 3 yemek kaşığı tuz eklenmiş karışıma yerleştirin. Gece boyunca bu karışımda bekletin. Daha sonra süngeri temiz suyla iyice durulayın.

Bu yöntemlerin amacı, kokuları gidermek (veya en azından azaltmak) ve süngerin yeni olduğu gibi görünmesine yardımcı olmaktır.