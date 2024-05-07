Tamirci çağırmaya gerek kalmayacak, eskiyen buzdolabı lastikleriniz bu yöntemle yeni gibi olacak… Buzdolabı kapağını tutan lastikler zaman içerisinde eskiyerek esnekliğini kaybeder. Bu sorunu yaşamaya başladığınız anda tamirci çağırarak değiştirir ve sorunu bu şekilde çözebilirsiniz. Ancak uygulayacağınız bu yöntemle tamirciye gerek kalmadan buzdolabı lastiklerini yenilenmiş gibi yapacaksınız…

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Evde kullanılan beyaz eşyalar uzun soluklu kullanıldığından zaman zaman tamir gerektiren işler çıkartabiliyor. Beyaz eşyalar arasında belki de en önemlisi olan buzdolabı gıdalarımızı taze tutmak için ihtiyaç duyduğumuz eşyaların başında geliyor.

Buzdolapları da diğer tüm elektronik eşyalar gibi zaman içerisinde yıpranabiliyor ve bazı parçalarının tamir edilmesi ya da değiştirilmesi gerekebiliyor. Bu parçalar arasında yer alan lastiklerde belki de en çok yıpranan ve önemli parçalardan biri olabilir.

Bu lastikler zaman içerisinde esnekliğini kaybetme sorunu ile karşı karşıya bırakır ve bu durumda dolap kapaklarının sıkıca kapanmamasına neden olur. Bu nedenden ötürü de tamirci çağırmaya ihtiyaç duyar ve lastikleri değiştirebilirsiniz.

Ancak bu lastiklerin esnekliğini geri kazandırmanızın bir yolu olduğunu ve bunun için tamirciye gerek olmadığını söylesek. İşte, bu noktada uygulayacağınız o yöntem buzdolabı lastiklerinizi tıpkı eski sıkılığına kavuşturacak…

Lastikleri yeni gibi yapan o yöntem…

Buzdolabı lastikleri her iki yönde bulunan ve kapaklar kapandığında birbirine yapışarak buzdolabının hava almasını engelleyerek sakladığınız gıdaların bozulmamasını sağlar. Eğer sizin de buzdolabı kapağınız eskisi gibi sıkı kapanmıyorsa bu yöntem tam sizin için.

Lastiklerin eski sıkılığını geri kazanmak için ihtiyacınız olan tek şey bir adet fön makinesi. Fön makinesini lastiklere yakın tutarak bir süre gezdirdiğinizde, lastiklerin eski sıkılığına geri döndüğünü ve buzdolabının kapısının daha iyi kapanmaya başladığını göreceksiniz.

Bu basit yöntemle, buzdolabınızın lastiklerini değiştirmek için gereksiz masraflardan kaçınacak ve esnek lastiklere kolaylıkla veda edeceksiniz. Bu yöntemle, buzdolabınızı tekrar verimli bir şekilde kullanmak oldukça kolay olacak. Hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlayacak bu pratik çözümü denemekte fayda var.