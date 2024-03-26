Tamirciler önerdi! Çamaşır makinesine 1 bardak sirke ile ondan ekleyin nasıl temizleniyor görün… Çamaşır makinesini temizlemek için türlü yöntemler denenir. Ancak bugüne kadar uyguladığınız tüm yöntemleri unutturacak bu yöntem ile makineniz adeta ilk günkü gibi olacak. İşte, tamircilerin önerdiği o temizlik sırrı…

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Çamaşır makineleri evlerdeki en önemli elektrikli aletlerden biridir. Kullanımı kadar temizliği de önemli olan çamaşır makineleri türlü yöntemler ile temizlenebilir.

Temizliği ihmal edildiğinde ise makinenin performansında düşüşler ve kötü koku oluşumu meydana gelebilir. Bu nedenle çamaşır makinesini temizlemeniz oldukça önemlidir.

Birçok yöntemin bulunduğu çamaşır makinesi temizliğinde yardımcı kimyasallar kullanılırken aynı zamanda çeşitli doğal yöntemlerde bulunur.

Tamircilerin sır gibi sakladığı sirkeli temizlik taktiği ile makineniz ilk günkü gibi tertemiz olacak.

İşte, o temizleme taktiği…

Makinenin boş olan tamburuna ekleyeceğiniz bir bardak sirke ve 1 çorba kaşığı karbonat ile hem kir ve kireçlerden kurtulacak hem de kötü kokuları yok edeceksiniz.

Sirke, makinenize yerleşen kirleri ve kireci temizlerken karbonatta makinenize yerleşen kötü kokuları gidererek temizlikten tam verim almış olacaksınız.

Makinenin boş tamburuna malzemeleri ekledikten sonra normal programda çalıştırmanız etkili sonuçlar almanızı sağlayacak.

Bu yöntemi düzenli olarak uygulamanız makine performansınızı olumlu yönde etkileyerek temiz bir çamaşır makinesine sahip olmanızı sağlayacak.