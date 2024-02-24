Tansiyonu oynayanlar dikkat! İçtiğiniz gibi 12/8'e sabitliyor... Günlük hayatında tansiyon sorunu yaşayanlar, bu içecekle rahata kavuşuyor. İşte tansiyonu en sağlıklı orana sabitleyen o içecek...

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Tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği, beraberinde birçok sorunu doğurabilir. Düşük tansiyon ve yüksek tansiyon sersemlik, yorgunluk, baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtilerle hayatınızı zorlaştırabilir.

Tansiyonunuzu dengelemek, ilk olarak beslenme ile başlar. İlaçlara sarılmadan önce sağlıklı bir beslenme rutiniyle yediklerinize dikkat edin.

Tuzlu ve aşırı yağlı gıdalardan uzak duracağınız gibi tansiyonu düşürecek besinlere de ara verin.

Normal tansiyon değerleri ortalama olarak 120/80 mmHg civarındadır. Bu ölçüm 12'ye 8 şeklinde de ifade edilir.

Gün içerisinde tansiyonunuz çok sık inip çıkıyor, bir türlü dengede kalmıyorsa dikkat.

İşte tansiyonu dengede tutacak olan o içecek...

Greyfurt suyu

Greyfurtta bulunan lif, potasyum, likopen, C vitamini ve kolin birleşimi kalp sağlığına katkı sağlar.

Amerikan Kalp Derneği, beslenmede yüksek potasyum alımını ve tuzun düşürülmesini teşvik eder. Bu da yüksek tansiyon ve onun yarattığı birtakım komplikasyonun önlenmesine yardımcı olur.