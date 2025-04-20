Tapu sahipleri dikkat! 90 günlük süre başladı: Başvuru yapmayan hakkını kaybediyor

Haber Merkezi

Tapuda hissesi bulunan vatandaşlar için önemli bir uyarı geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz satışlarında devreye giren “ön alım hakkı” konusunda kritik bir hatırlatma yaptı.

Hissedarların hak kaybına uğramamaları için belirlenen süreyi kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

Paylı mülkiyete sahip taşınmazlarda, hissedarlardan biri hissesini üçüncü bir kişiye sattığında diğer hissedarlara öncelikli satın alma hakkı tanınıyor.

Ancak bu hak, süresiz değil. Eğer satış işlemi noter aracılığıyla diğer hissedarlara bildirilmişse, ön alım hakkının kullanılabilmesi için sadece 90 günlük bir süre bulunuyor.

SÜRE GEÇERSE HAK DA GİDİYOR!

Bu 90 günlük süre içerisinde mahkeme yoluyla yasal başvuru yapılmazsa, hissedarın ön alım hakkı tamamen ortadan kalkıyor. Uzmanlar, bu süreçte dikkatli olunması ve yasal prosedürlerin zamanında işletilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Özellikle aile içinde ya da ortaklı taşınmazlarda sıkça yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmek ve hak kaybı yaşamamak için, noter bildiriminden sonra sürecin titizlikle takip edilmesi öneriliyor.