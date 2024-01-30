Tapu sisteminde olay yenilik! Her şey yeni sisteme bağlı olacak... Gayrimenkul alırken, satarken, hatta kiralarken fiyatını kendin belirleme devri sona erdi. Gayrimenkul Değer Bilgi Sistemi geliyor. İşte, tüm detaylar…

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Gayrimenkul alırken, satarken veya kiralarken aynı mahallede ve sokakta olmasına rağmen fiyat farklarında fahiş oranlar göze çarpıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu konu hakkında çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında, tapuda yepyeni bir dönem başlayacak.

Kurulacak olan ‘Gayrimenkul Değer Bilgi Sistemi’ ile aynı sokakta ve mahallede fahiş fiyatla satılan veya satılacak olan konutların tespitinin sağlanabileceği aktarıldı.

Vatandaşın kandırılması önlenecek…

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından uygulamaya geçirilecek ‘Gayrimenkul Değer Sistemi’ ile konut ya da dükkan fark etmeksizin alım yapmak isteyen vatandaşların kandırılmasının önüne geçilecek.

Uygulamayla birlikte, çok yüksek ya da çok düşük miktarlarda gösterilen fiyatların önüne geçilebilecek.

Ayrıca, Gayrimenkul Değerleme Bilgi Merkezi uygulamasıyla konutlarının ederini düşük göstererek vergi kaçıranların da belirlenmesini sağlayacak.

Hangi bölge ve semt için otalama fiyatlara erişilebilecek...

Gayrimenkul almak ya da kiralamak isteyen vatandaşlar o sisteme girerek, hangi bölge ve semtten gayrimenkul alacaksa oranın ortalama fiyatını görebilecek. Böylelikle yatırımının ortalama değerini bilinerek adım atılabilecek.

Bu yeni sistem ile birlikte vatandaş tarafından satılan veya alınan gayrimenkul o bölgenin fiyatının ortalamasının altında gösterilemeyecek.

Ayrıca, vergiden kaçmak isteyenlerde bu sistem ile tespit edilebilecekler ve böylelikle vergi kaçakçılığı da engellenmiş olacak.