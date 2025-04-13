Tarakları 10 dakika bekletin, kepek ve bakteriyi yok edin...

Yağmur Uçar

Taraklar, saç sağlığı için önemli araçlardır ama düzenli temizlenmezlerse saç derisi yağı, saç teli, kepek, toz ve saç şekillendirici kalıntıları birikir.

Kirli taraklar hem hijyen açısından sorun yaratır hem de saçınıza bu kalıntıların geri dönmesine neden olur.

Neyse ki tarak temizliği oldukça kolay!

Mutfağınızdaki 2 malzeme tarakları ve saç fırçalarını ilk günkü gibi tertemiz yapıyor. Ne kir kalıyor, ne de bakteri...

TARAK TEMİZLİĞİ

Taraktan görünür tüm saç tellerini çıkar. Bunun için parmaklarını, kürdan ya da eski bir diş fırçasını kullanabilirsin.

Bir kaba ılık su doldur ve içine birkaç damla şampuan, bulaşık deterjanı ya da karbonat ekle. Karışımı köpürt.

Tarak plastikse 15-30 dakika kadar bu karışımda beklet. Bu, kirlerin yumuşayıp kolayca çıkmasını sağlar.

Eski bir diş fırçası kullanarak dişlerin aralarını ve sapını fırçala.

Tarağı iyice durula ve temiz bir havluyla sil. Ardından açık havada ya da kuru bir yerde tamamen kurumasını bekle. İşte pırıl pırıl oldu!