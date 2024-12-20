Tarih açıklandı: TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?

TBMM Genel Kurulda 2025 yılı için bütçe görüşmeleri geçtiğimiz hafta 9 Aralık Pazartesi günü başlamıştı.
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri önceden belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Hali hazırda devam eden bütçe görüşmelerinin son gün oturumunun ne zaman düzenleneceği de merak konusu olmuş durumda. Peki, TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
9 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri belirlenen takvimin ikinci haftasında da devam ediyor
TBMM Genel Kurulunda 9 Aralık'ta başlayan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri 20 Aralık'ta sona erecek.
Genel Kurulun, bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalar ve oylamayla tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinin son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.