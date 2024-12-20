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Tarih açıklandı: TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?

Tarih açıklandı: TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? 9 Aralık 2024 tarihi itibariyle TBMM Genel Kurul’unda başlayan bütçe görüşmelerinin ne zaman biteceği merak konusu olmuş durumda. Peki, TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?