Tarih belli oldu: 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz günlerde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın 2024 yılındaki son oturumu gerçekleşti.

Her yıl olduğu gibi üçüncüsü gerçekleştirilen 2024-ALES/3 bu yıl, 81 ilde, 92 sınav merkezinde, 486 bina ve 6 bin 760 salonda uygulandı.

Sınava katılım sağlayan adayların gözleri sınavın sonuç açıklanma tarihine çevrildi. Peki, 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.