Tarih verildi, hazır olun! Marmara Bölgesi’ni esir alacak… 3 gün sürecek Lodosla birlikte gelen ılık hava dalgasından sonra beklenen oldu. Meteoroloji uzmanı tarih vererek Marmara Bölgesi ve çevresini uyardı. Cuma akşamı başlıyor, resmen 3 gün sürecek.

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İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir hava durumu tahmini paylaştı.

Dr. Özdemir, önümüzdeki günlerde bölge genelinde kar yağışı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Cuma akşamı başlayacak olan yağışların, pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Dr. Özdemir, sıcaklıkların düşeceğine dikkat çekerek, kar yağışının gerçekleşme ihtimaline değindi.

3 gün boyunca devam edecek

Meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, Marmara Bölgesi'nde önemli bir hava durumu değişikliği yaşanacağına dair önemli bilgiler paylaştı.

Sıcaklıkların önemli bir düşüş yaşayacağını belirten Dr. Özdemir, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri etkili olması beklenen yağışlara dikkat çekti.

Cuma akşamından başlayacak olan hava olayının pazartesiye kadar süreceğini belirten Dr. Özdemir, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Cuma akşamından itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. Sıcaklıklar 8 ila 9 derece düşecek. Soğuk hava kütlesi Marmara Bölgesi'ne Karadeniz ve Balkanlar üzerinden geliyor. Yeni sistemle cumartesi, pazar ve pazartesi yağış olacak. Marmara Bölgesi'nin deniz seviyesinde bulunan alanlarında karla karışık yağmur, zaman zaman da kuvvetli yağış almasını bekliyoruz. Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı bekliyoruz. Yüksek kesimlerde Anadolu'ya doğru gittikçe kar yağışı daha artacak. İstanbul'da kar yağışı 4 derecenin altına düştüğü zaman az da olsa görülme ihtimali olabilir.”