Tarım Kredi Market'e bu hafta akıllı robot süpürge geliyor: İşte fiyatı

Haber Merkezi
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 9-23 Nisan 2025 tarihleri arasında çok sayıda indirimli ürünü raflarına yerleştiriyor.
Bugünkü katalogda teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek robot süpürge de yer alıyor.
Evinizdeki temizlik işlerini kolaylaştıracak bu ürün, uygun fiyatıyla Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde satışa sunuldu.
Ayrıca temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün, avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak.
İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 9-23 Nisan 2025 aktüel kataloğu: