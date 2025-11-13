Tarım Kredi'de kat kat fırsat: 17 Kasım'a kadar geçerli! İşte indirim listesi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çiftçi marketinde indirim rüzgarı...

Tarım Kredi Kooperatif Market, uygun ve cazip fırsatlarla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Marketin her hafta yenilediği kampanyalar ise oldukça cezbediyor.

Son olarak 17 Kasım'a kadar geçerli olacak fırsatlar güncellendi. Bu kapsamda, birçok kategori ve üründe indirime gidildi.

Kıyma, tavuk, süt, peynir, yağ başta olmak üzere birçok şarküteri ve temizlik ürününde etiketler düştü.

İşte Tarım Kredi'de yeni indirimler...