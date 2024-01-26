Tarım ve Orman Bakanlığı 7158 personel alımı ne zaman? Başvurular başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri merak edilmeye başladı. İşte personel alımı hakkında merak edilenler...

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile Bakanlığa personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na 7158 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere birçok farklı hizmet birimi için personel alımı gerçekleştirilecek.

982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere toplam 7 bin 158 personel alımı yapılacak.

Son günlerde personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Personel alımı başvuru şartları ve tarihleri merak ediliyor.

Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler...

Tarım Bakanlığı'na 7 bin 158 personel alımı için başvuruların ve atamaların Şubat ayının sonuna kadar yapılması bekleniyor.