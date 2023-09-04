Tarkim halka arz ne zaman? TARKM kaç TL, helal mi? İşte bilgiler... Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzı, Borsa’da Satış-Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, halka arz tarihleri ne zaman? Tarkim kaç lot verecek? Kaç TL? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Sermaye Piyasası Kurulu, Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Tarkim, yatırımcıların gündeminde yerini aldı.

Borsaya girmeye hazırlanan TARKM.HE hakkında araştırmalar da hız kazandı.

Tarkim'in halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak edildi.

Firma, bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması alanında faaliyet gösteriyor. Ayrıca, yakın bir gelecekte halk sağlığı ve ilaçları imalatı, satışı ve pazarlaması planları da bulunuyor.

Peki, Tarkim halka arz ne zaman? Kaç lot verir? 1 lot ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Halka arz tarihleri

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzı 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Hisse fiyatı

Tarkim payları, 107,50 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Lot sayısı

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, toplamda 5 milyon adet lot dağıtılacak.

Tarkim helal mi?

Tarkim Bitki Koruma'nın onaylı izahnamesine göre Tarkim halka arzı katılım endeksi şartlarını sağlamamaktadır. Helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir.