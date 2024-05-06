Tasavvuf nedir? Tasavvuf kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Tasavvuf her ne kadar sık duyulan bir kelime olsa da genel olarak anlamı bilinmeyen kelimeler arasındadır. Peki tasavvuf nedir? Tasavvuf sözcüğünün TDK sözlük anlamı nedir? İşte, detaylar…

ensonhaber.com

Tasavvuf esas olarak hem dini hem de felsefi bir akım şeklinde değerlendirilir. Tasavvuf kelimesi hem genel hem de İslami açıdan anlamı üzerinden gündelik hayat içerisinde amaca uygun olarak sık kullanılabilen sözcüklerden birisidir.

Arapçadan Türkçeye yerleşen kelimeler arasında yer alan tasavvuf sözcüğü her ne kadar kullanılıyor da olsa anlamı çoğu kişi tarafından bilinmez. Peki tasavvuf ne demektir? Tasavvuf kelimesinin TDK sözlükteki anlamı nedir?

Tasavvuf nedir?

Tasavvuf cenab-ı Allah'ı tamamen tanıyabilme, kendini Allah'ın yoluna adama sanatıdır. Günlük hayatta Allah'tan uzaklaştıran tüm meşkalelerden uzak durmak ve kendini tamamen Allah'a adama sanatına Tasavvuf denilmektedir. Tasavvuf dünyevi meselelerinden ayrılıp uhrevi hayata kendisini adamış kişilerdir. Tasavvuf ayrıca imanı ihsana kavuşturma sanatıdır.

Tasavvuf kelimesi TDK sözlükte ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumu açısından birden fazla anlamı bulanan tasavvuf kelimesi farklı şekillerde anlatılmıştır. TDK sözlüğünde yer anlamına göre tasavvuf:

Tanrı’nın niteliği ile birlikte evrenin oluşumu bakımından, varlık birliğine anlayış ile açıklama getirmiş olan dini nitelikli ve felsefi bir akımdır.

Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilmiş olan ve peygamberin hayatı içerisinde uygulamaları görülmüş yaşam biçimi ve çabasıdır.

Bu iki ayrı anlamı açısından bakıldığında tasavvuf sözcüğünün gündelik hayat içinde de amaca uygun bir şekilde farklı yerlerde kullanmak mümkündür.