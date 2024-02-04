Tatil uzatıldı mı? Yarın (5 Şubat) okullar açılacak mı?
ensonhaber.com

Öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde okulların açılması var.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2.dönem takvimini açıkladı.

15 tatili geride bırakacak olanlar, okulların açılacağını güne dair detayları araştırıyor.

5 Şubat Pazartesi okul var mı yoksa tatil uzatıldı mı konusu merak ediliyor.

Sosyal medyaya yayılan iddialar akabinde gözler MEB'e çevrildi.

Peki, yarın okul var mı? 5 Şubat'ta okullar açılacak mı? İşte yanıtı...

5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yer alan takvim kapsamında, okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacaktır.