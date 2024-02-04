Tatil uzatıldı mı? Yarın (5 Şubat) okullar açılacak mı?

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Öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde okulların açılması var.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2.dönem takvimini açıkladı.
15 tatili geride bırakacak olanlar, okulların açılacağını güne dair detayları araştırıyor.
5 Şubat Pazartesi okul var mı yoksa tatil uzatıldı mı konusu merak ediliyor.
Sosyal medyaya yayılan iddialar akabinde gözler MEB'e çevrildi.
Peki, yarın okul var mı? 5 Şubat'ta okullar açılacak mı? İşte yanıtı...
5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yer alan takvim kapsamında, okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacaktır.