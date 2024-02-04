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Tatil uzatıldı mı? Yarın (5 Şubat) okullar açılacak mı?

Tatil uzatıldı mı? Yarın (5 Şubat) okullar açılacak mı? 15 günlük sömestr tatilinin sonuna gelen öğrenciler, pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağını araştırıyor. Bu kapsamda, "tatil uzatıldı mı", "yarın okul var mı", "pazartesi okullar açılacak mı" gibi sorular gündemde yer alıyor. İşte 2.dönem başlangıcı ve detaylar...