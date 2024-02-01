Tavaya 2 yemek kaşığı ekleyin, menemenin lezzetine şapka çıkarın Menemen, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Gerçekten doyurucu ve lezzetli bir menemen yapabilmek için tavaya 2 kaşık eklemeniz yetiyor.

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Menemen, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak her zaman baş köşede yer alıyor. Ancak, gerçekten enfes bir menemen yapmak için bazı inceliklere dikkat etmek gerekiyor.

Menemen yaparken en kritik nokta, kullanılan domateslerin tazeliği ve lezzeti.

Pazar veya marketten aldığınız domatesleri seçerken, ezik veya pörsümüş olanlardan uzak durmalısınız. Çünkü bu tür domatesler, menemeninizin lezzetini olumsuz etkileyebilir.

Ayrıca, domateslerin kabuklarını soymanın da menemenin lezzeti ve kıvamı üzerinde büyük bir etkisi var.

Kabukları soyulmuş domatesler, menemenin daha pürüzsüz bir kıvama sahip olmasını sağlar ve içeriğindeki suyu daha iyi salmasına yardımcı olur. Böylece, daha yoğun ve lezzetli bir menemen elde edebilirsiniz.

Ancak menemen yapmaktaki en büyük sır bu malzemede gizli! Tavaya iki kaşık eklemeniz yeterli…

Ayçiçek yağı yerine bunu ekleyin!

Menemen hazırlarken tavaya ayçiçek yağı yerine tereyağı ya da zeytinyağı ekleyin. Bu şekilde menemeniniz hem çok daha sağlıklı hem de daha lezzetli olacak.

İşte damak çatlatan menemen tarifi

· 2 yemek kaşığı zeytinyağı

· 3 adet yeşil biber (Sap ve çekirdekleri temizledikten sonra, ince doğranmış)

· 3 orta boy domates

· 1/2 (yarım) çay kaşığı tuz

· 3 adet yumurta

İlk olarak, taze biberleri ve zeytinyağını tavaya alarak hafifçe kavurun. Biberlerin rengi dönene kadar kısık ateşte kavurmayı unutmayın.

Ardından, kabukları soyulmuş ve küçük küçük doğranmış domatesleri tavaya ekleyin. Kısık ateşte tavanın kapağını kapatarak, domateslerin iyice pişmesini bekleyin.

Eğer domateslerin suyu yeterli değilse ve tavaya yapışıyorsa endişelenmeyin. Biraz kaynar su ekleyerek kıvamını dengeleyebilirsiniz.

Domateslerin pişmesinin ardından, yumurtaları kırarak tavaya ekleyin. Üzerine bir tutam tuz ve isteğe bağlı olarak sevdiğiniz baharatları serperek yumurtaların pişmesini bekleyin.

Menemeni sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!