Telegram çöktü mü? Telegram'da sorun mu var? 5 Ağustos 2023 Telegram erişim sorunu.. Telegram'a yaşanan erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu. Peki Telegram çöktü mü? İşte detaylar..

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'da erişim problemi yaşanıyor. Birçok kullanıcı Telegram'da sorun yaşadığını aktarıyor. 5 Ağustos 2023 tarihinde Telegram'a bir erişim problemi yaşanıyor. Birçok kullanıcı Telegram uygulamasına girişte erişim problemi yaşıyor. Telegram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar arama motorlarında konu hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor? İşte detaylar.. Telegram'a girmeye çalışan binlerce kullanıcı sorun yaşıyor. Kesintileri takip eden popüler web sitesi Downdetector'deki verilerde bu sorunu doğruluyor. Telegram konu hakkında resmi bir açıklama yapmazken sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.