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Temizlik kağıdı devi borsada! Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç TL? Lila Kağıt hisse fiyatı

Temizlik kağıdı devi borsada! Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç TL? Lila Kağıt hisse fiyatı 'LILAK' BİST koduyla işlem Yıldız Pazar'da görecek olan Lila Kağıt, borsa ile ilgilenenlerin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda, "Lila Kağıt halk arz tarihleri ve hisse fiyatı" merak ediliyor.