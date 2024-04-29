Temizlik kağıdı devi borsada! Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç TL? Lila Kağıt hisse fiyatı

Sermaye Piyasası Kurulu, yeni bir halka arzı duyurdu.
Sofia, Maylo, UltraBerrak ve Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın başvurusu onaylandı.
2006 yılında kurulmuş olan Lila Kağıt, bugün yıllık 271 bin ton kapasiteli temizlik kağıdı üretim tesisiyle, dünyadaki birçok konverting tesisine bobin kağıt satışı yapmakta ve hammadde sağlamaktır.
Toplam 4,5 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesiyle Lila Kağıt'ın halka açıklık oranı yüzde 20,34 olacak.
Peki, Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç TL? İşte hisse bilgileri...
Lila Kağıt halka arz ne zaman?
Lila Kağıt halka arzı talep toplama işlemleri 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Hisse fiyatı
Lila Kağıt halka arz fiyatı 37,39 TL olarak belirlendi.
Lot sayısı
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL).